Visual Novel Sable’s Grimoire verzaubert Xbox Amortis am Do, 03.06.2021, 17:45 Uhr

Entwickler Zetsubou gibt bekannt das ihre Visual Novel Sable’s Grimoire auf Xbox erscheinen wird. Das Spiel wird am 10. Juni digital auf Xbox veröffentlicht.

Was erwartet uns in Sable’s Grimoire?

Sable's Grimoire ist eine Visual Novel mit Monstermädchen in einer Magie-Akademie. Spielen Sie als Sable, die in Amadronia Magic Academy ihr Studium beginnt. Als einer der wenigen reinblütigen Menschen, die Magie verwenden können, hofft Sable, dass er eine gemeinsame Basis mit der halb-menschlichen Bevölkerung an der Schule finden wird. Unglücklicherweise sind die Schüler in seiner Klasse widerspenstig, ein pyromanisches Drachenmädchen läuft herum, der Lehrer hat kein Interesse am Unterrichten, der Direktor bricht vorsätzlich die Regeln der Akademie, und es scheint, als ob Sable überall, wo er sich hinwendet, einen weiteren Grund findet, an Amadronias stolzem Erbe zu zweifeln...

Quelle: Gamuzumi