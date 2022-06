Visual-Novel-RPG Tales of Aravorn: Seasons Of The Wolf erscheint morgen XBU TNT2808 am Do, 16.06.2022, 15:15 Uhr

Ein episches Fantasy-Adventure im Visual Novel-Stil erwartet euch ab morgen: Tales of Aravorn: Seasons Of The Wolf erscheint für Switch, PlayStation, Xbox One und Xbox Series X/S.

Ihr spielt als Shea oder Althea, Zwillinge des eisigen Dorfes Ninim. Während ihrer Tagesroutine finden die beiden einen jungen Wolf, den sie mitnehmen. Daraufhin beginnt ihre Reise, die sie an entlegene Orte bringt und sie gegen gefährliche Gegner antreten lässt.

Freut euch auf diese Features:

Visual Novel-Only-Modus verfügbar

Fantasy RPG in der Welt von Aravorn

Klassen zur Auswahl

Auswahl zwischen männlich (Shea) und weiblich (Althea)

Vier Romanzen verfügbar

Acht einzigartige Party-Mitglieder

Isometrische Ansicht

Preisgekrönter Titelsong

Tales of Aravorn: Seasons Of The Wolf erscheint für Switch, PlayStation, Xbox One und Xbox Series X/S und kostet 19,99 € auf allen Plattformen.

Quelle: Ratalaika Games