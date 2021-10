Virtuelle Monster Energy Supercross-Strecke schafft den Sprung in die Realität XBU TNT2808 am Di, 05.10.2021, 17:30 Uhr

Ein Kuriosum: Eine virtuell erstellte Strecke, zusammengebaut im InGame-Track-Editor von Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4, wird real - und landet im Rennkalender der elften Runde der 2022er Monster-Energy-Supercross-Season.

Im dazugehörigen Contest wurden seit April 2020 über 3000 Strecken von begeisterten Spielern eingereicht. Der Sieger wurde in zwei Phasen erkoren: In einem ersten Schritt bewerte eine von Milestone bestellte Jury die Einreichungen anhand verschiedener Kriterien, beispielsweise der Spielbarkeit und Kreativität. In einem zweiten Schritt entschied eine technische Kommission nach Beratung mit Feld Motors Sport über den Gewinner. Gewonnen hat schließlich "Wet Dookie9253", der die Strecke auf der Xbox erstellt hat.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam und Google Stadia verfügbar.

Quelle: Milestone