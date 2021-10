Die Jungs von Blood Music geben an, dass das Point-and-Click-Adventure VirtuaVerse seinen Weg auf die Xbox One und Xbox Series finden wird. So wie es ausschaut, soll der Titel sogar schon am Ende diesen Monats veröffentlicht werden.

VirtuaVerse erscheint am 28.10.21 für Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 und Switch.

Quelle: Blood Music