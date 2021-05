Vierter Erweiterungspass für Stellaris: Console Edition XBU MrHyde am Di, 25.05.2021, 15:45 Uhr

Die Stellaris: Console Edition wird am 17. Juni 2021 den vierten Erweiterungspack mit dem Federations-DLC erhalten. Federations bietet den Spielern erweiterte diplomatische Fähigkeiten und etabliert auch einen mächtigen galaktischen Senat. Aufstrebende Volksvertreter haben nun die Chance, ihr politisches Geschick auf astronomischer Ebene unter Beweis zu stellen.



Die Features von Federations im Überblick:



• Erweiterte Föderationen: Mit erweiterten Diplomatiefähigkeiten können Spieler den internen Zusammenhalt ihrer Föderationen stärken und mächtige Belohnungen für alle Mitglieder freischalten. Ob sie einem Handelsbund, einer Kriegsallianz oder einer Hegemonie beitreten, jede Mitgliedschaft kann extrem vorteilhaft sein.



• Galaktische Gemeinschaft: Weltraumimperien versammeln sich in einem galaktischen Senat, der über eine breite Palette von Resolutionen abstimmen kann, um legislative Agenden voranzutreiben. Zum Beispiel können Spieler eine Resolution verabschieden, um die Verpflichtungen zur kollektiven Verteidigung zu erweitern oder Gewinne in Richtung reicher Eliten zu verteilen. Die Mitglieder können auch diejenigen sanktionieren, die sich der Gemeinschaft widersetzen, und einen einzelnen galaktischen Fokus erlassen. Spieler beeinflussen den Senat, um sich als Anführer zu positionieren, tauschen Gefälligkeiten aus und tun, was immer nötig ist, um Einfluss unter den Intriganten zu gewinnen.



• Herkunft: Jedes Imperium hat eine Geschichte, die seinen Weg prägt. Spieler geben ihrer Zivilisation nun tiefere Wurzeln mit dem neuen Origins-System. Durch die Wahl eines Ursprungs können die Spieler den Hintergrund ihres Reiches ausbauen und seine Startbedingungen verändern. Ob es sich um Leerraumbewohner handelt, die ihre Heimatwelt verlassen haben, um im ewigen Orbit zu leben, oder um eine Gesellschaft, die einen mächtigen Lebensbaum anbetet und beschützt - Spieler sollten den Grundstein für die Saat ihres Imperiums mit Bedacht legen.



• Neue Konstruktionen: Spieler konstruieren glorreiche neue Projekte für ihr Imperium, wie den Juggernaut, eine massive mobile Sternenbasis, die selbst in feindlichem Territorium eine bewegliche Reparaturbasis bietet, oder die Mega-Schiffswerft, eine neue Megastruktur, die Flotten mit unglaublicher Geschwindigkeit ausstoßen kann. Sie bieten sowohl taktische Vorteile als auch eine gute Dosis Schock und/oder Ehrfurcht und sind mit Sicherheit ein Gewinn für jedes Weltraumimperium.

Quelle: Paradox Interactive