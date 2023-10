Viel Spaß mit TRANSFORMERS: EARTHSPARK - EXPEDITION XBU MrHyde am So, 22.10.2023, 13:05 Uhr

Outright Games, Bandai Namco Europe und Hasbro veröffentlichten jetzt TRANSFORMERS: EARTHSPARK – EXPEDITION, das erste Videospiel, das in der Welt der animierten TV-Serie Transformers: Earthspark spielt. Der Titel erzählt die Geschichte von Autobot Bumblebee und erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.



In TRANSFORMERS: EARTHSPARK – EXPEDITION begleiten Spielende Bumblebee auf seiner Mission, den Bösewicht Dr. Meridian aka „Mandroid“ auszuschalten. Dabei können drei riesige Biome frei erkundet und Quests in Angriff genommen werden, die Spielende von den neuen Verbündeten, den Terranern, erhalten. Die Terraner sind eine völlig neue Generation von Robotern, die ihren Ursprung auf der Erde haben und extra für die animierte TV-Serie Transformers: Earthspark kreiert wurden. Neben den neuen Verbündeten trifft Bumblebee auch auf altbekannte Charaktere wie Optimus Prime, Grimlock, Skullcruncher, Nova Storm und Skywarp.



TRANSFORMERS: EARTHSPARK – EXPEDITION wurde so designt, dass es für alle Altersgruppen zugänglich ist. Dabei wurde viel Wert auf das freie Erkunden, die Lesbarkeit von Texten, die Steuerungseinstellungen und den Schwierigkeitsgrad gelegt. Variable Schwierigkeitsgrad-Einstellungen erlauben es den Spielenden, das Abenteuer nach individuellen Vorlieben und Fähigkeiten zu erleben. Zusätzlich helfen bestimmte Mechaniken dabei, Frustrationen im Kampf zu minimieren, indem es zum Beispiel Warnhinweise gibt, die dabei helfen, kommende Gefahren leichter zu identifizieren. Das unterstützende Fahrsystem bietet im „Vehicle Mode“ eine übersichtliche Steuerung sowie die Option, die automatische Kameraführung einzuschalten, sodass Spielende sich voll auf das Erkunden, Fahren und Kämpfen fokussieren können.



Transformers startete 1984 als Spielzeug-Reihe. Seitdem finden die spannenden Kämpfe zwischen Autobots und Decepticons auch in Filmen, im Fernsehen, in Comic-Büchern und in digitalen Medien statt. Das Transformers-Franchise ist weltweit bekannt und bringt verschiedene Generationen über zehn Filme und einige Videospiele zusammen.

Quelle: Outright Games Ltd.