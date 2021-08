Video gibt Einblicke in Charakterdesign von Marvel's Guardians of the Galaxy XBU TNT2808 am Do, 12.08.2021, 21:00 Uhr

Habt ihr euch gefragt, woher die Inspiration der Charakterdesigns in Marvel's Guardians of the Galaxy stammt? Dann solltet ihr euch das Entwickler-Video ansehen, das die Mitglieder des Teams von Außenseitern zeigt: Star-Lord (alias Peter Quill), Gamora, Drax, Rocket und Groot.

Marvel’s Guardians of the Galaxy ermöglicht Spieler*innen, eine frische Interpretation der bekannten Guardians zu erleben. Bruno Gauthier-Leblanc, Art Director bei Eidos-Montréal, enthüllt bei einem Besuch hinter den Kulissen, wie viel Mühe darauf verwendet wurde, dass das Design jedes Charakters das Gleichgewicht zwischen der Inspiration aus dem breiten Marvel-Universum und der Originalstory des Spiels hält.

Bruno Gauthier-Leblanc sagt dazu: "Beim Design der Guardians war es wichtig, dass sie zu der Story passen, die wir uns ausgedacht haben, aber gleichzeitig sofort als die Guardians of the Galaxy erkennbar bleiben, die die Fans kennen und lieben. Wir haben Inspirationen aus den Marvel-Comics mit unseren eigenen Charakter-Backgrounds kombiniert und daraus einen neuen Look für diese unterhaltsame Chaosfamilie geschaffen, mit spezifischen Designaspekten, die zudem auch zum Gameplay passen."

Bruno enthüllt, wie die vom Rock 'n' Roll geprägte Persönlichkeit des Weltraumpiraten und selbsternannten Anführers der Guardians das Aussehen von Star-Lord beeinflusst hat. Sein Outfit ist voll mit Easter Eggs aus seiner Kindheit in den 80ern, einschließlich einer Hommage an seine Namensgeber und Lieblingsmusiker, der Rockband Star-Lord.

Der Look von Drax dem Zerstörer berichtet von seinen vielen Kämpfen, wobei jede katathianische Narbenverzierung auf seinem Körper für einen Sieg steht. Bruno erläutert, dass sein individuelles Charakterdesign zudem auf die Umwelt seines Heimatplaneten Katath verweist, wo die Architektur das Kreiskonzept von Drax' Schlachttributen widerspiegelt.

Die Charakterdesigner schufen einen messerscharfen, schlagkräftigen Look für Gamora, der tödlichsten Frau der Galaxie. Sie ließen sich dafür von ihrem beeindruckenden Schwarzweiß-Anzug aus den Comics inspirieren und fügten einige tödliche Details hinzu, damit sie auch wirklich in jedem Moment kampfbereit ist.

Zum Schluss erläutert Bruno noch, wie die Beziehung zwischen den Charakteren bestimmte visuelle Entscheidungen beeinflusst hat. Die Designs von Rocket und Groot sind verbunden, um ihre Freundschaft zu symbolisieren – so trägt Rocket zum Beispiel eine Perle in Groot-Form in seinem Kinnbart. Diese Verbundenheit im Design ermöglicht ihnen auch die Zusammenarbeit im Kampf, denn Groot trägt einen Rückengurt, durch den Rocket ihn als Geschützturm benutzen kann.

Marvel’s Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One sowie digital auf PC und GeForce NOW. Marvel's Guardians of the Galaxy: Cloud-Version für Nintendo Switch erscheint ebenfalls am 26. Oktober.

Quelle: Eidos-Montréal