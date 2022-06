Verbesserte Quests und neues Realm für Black Desert Online XBU TNT2808 am Do, 16.06.2022, 13:30 Uhr

Ein großes Update rollt diese Woche auf Black Desert Online zu. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Balenos-Region und der dortigen Hauptquestreihe. Aber auch ein neues Realm in der Calpheon-Region wird eröffnet.

Wie bereits vor Kurzem in der Erweiterung Ewiger Winter gezeigt, verbessert Pearl Abyss kontinuierlich die Qualität seines Storytellings in Black Desert Online. Ab dieser Woche können Abenteurer in eine verbesserte Hauptquestreihe in Balenos starten. Dort gibt es eines der Startgebiete für neue Spieler mit einführenden Quests. Die verbesserte Hauptquest bietet vollständig synchronisierte Zwischensequenzen und frische NPCs. Dies dient einer Verbesserung des Erlebnisses für neue Spieler, der Immersion und des Gameplays. Die Questreihe wurde auch angepasst, um ein klares Verständnis der Geschichte des Spiels zu schaffen und mehrere Crossroad-Quests wurden hinzugefügt. Diese erlauben es den Spielern, unterschiedliche Handlungen der großen Geschichte zu erleben.

Pearl Abyss hat zudem das Elvia Calpehon Realm vorgestellt. Dies ist eine Endgame-Zone, in der Spieler stärkere Gegner und völlig neue Game-Mechaniken in den Jagdgründen der Calpheon-Region erleben. Durch einen Fluch von Hadum, der Gottheit der Verzweiflung, sind die Monster des Elvira Realms um einiges stärker und schwerer zu besiegen. Zusätzlich werden die "Risse der Verzweiflung" eingeführt, neue PoI, die im ganzen Realm verteilt sind. Wird ein Monster in der Nähe eines solchen Risses getötet, kann das Phänomen Elvias Verzerrung auftreten, wodurch sich das Ingame-Wetter verändert und ein mächtiger Boss beschworen wird.

Außerdem ist das neue Realm ein guter Ort für Spieler, die gerne hochrangige Ausrüstung, die sogenannten Godes-Auge-Waffen, herstellen wollen. Diese Gegenstände wurden im kürzlich veröffentlichten Entwickler-Kommentar zu Black Desert vorgestellt. Sie sollen dabei helfen, die Verbesserung der Schwarzstern-Waffe zu vereinfachen, indem sie den Verbesserungsprozess in kürzere Intervalle teilt. Gegenstände, die im Elvia Calpheon Realm gelootet werden, können zur Herstellung von Godes-Auge-Waffen und für das Upgraden von Alchemie-Steinen genutzt werden.

Quelle: Pearl Abyss