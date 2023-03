Venba für Xbox Series bestätigt XBU ringdrossel am Di, 21.03.2023, 11:00 Uhr

Was hat die Xbox mit Kochen gemeinsam? Bislang nicht viel. Das wird sich jedoch bald ändern. Wie Visai Games bekanntgibt, wird das Kochspiel Venba ebenfalls für Xbox Series und Xbox One erscheinen. Bei diesem Spiel wird die Gerichte einer indischen Mutter erzählt, die Mitte der 80er Jahre nach Kanada einwandern will. Das Nachkochen und Auffinden verlorener Rezepte spielt dabei eine große Rolle.

Venba erscheint für Xbox Series, PS5 und Switch

Quelle: Visai Games