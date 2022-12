Vampire Survivors erster DLC angekündigt XBU MrHyde am Di, 06.12.2022, 20:05 Uhr

Vampire Survivors erhält schon bald seinen ersten DLC. Der neue Inhalt heißt „Legacy of the Moonspell“, wird 1,99 USD kosten und erscheint am 15. Dezember auf dem PC via Steam sowie auf der Xbox. Im Paket dabei sind dann acht zusätzliche Charaktere, über ein Dutzend neue Waffen, sechs Musiktitel und ein neues Level.

Quelle: Poncle