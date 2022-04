Valhalla-DLC für UNO erschienen

Ubisoft und Mattel gaben nun bekannt, dass Eivor UNO in dem neuen Valhalla-DLC, das jetzt zur Verfügung steht, bereichern wird. Inspiriert durch die mythische Wikinger-Welt von Assassin’s Creed Valhalla werden UNO Spielende das Brett für Ressourcen erkunden und gegen andere Spielende im Kampf antreten müssen, um zu gewinnen. In dem UNO Valhalla-DLC können nur wahre Wikinger alles ertragen.



Das Brett ist in UNO das allererste Mal Teil des Spielverlaufs. Durch klug abgelegte Karten sind Spielende in der Lage, über das Spielfeld zu reisen und wertvolle Güter zu sammeln, um exklusive Vorteile freizuschalten. Zusätzlich können Spielende dank dieser neuen Ressource Kartenkämpfe mit ihren Gegnern austragen, um sie zu verlangsamen, oder den passiven Effekt „Langboot“ freischalten, um mehrere Karten auf einmal abzulegen. Während der Erkundung können Spielende auch auf zufällige Ereignisse stoßen, die den Spielverlauf verändern. Beispielsweise „Glory Regained“, bei dem Ladungen genommen werden, um mit dem Spielenden mit der höchsten Ladung gleichzuziehen sowie auch „Raid“, bei welchem ein Spielender zwei Ladungen des Zielspielenden stiehlt. Die brandneue Eivors Rabenkarte, die den Spielenden erlaubt, zu ihrem gewünschten Bereich zu reisen und ihre rechtmäßigen Belohnungen einzufordern, wird ebenfalls mit diesem DLC vorgestellt.

Quelle: Ubisoft