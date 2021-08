Valfaris: Mecha Therion geht 2022 auf PC und Konsolen an den Start XBU TNT2808 am Do, 26.08.2021, 14:15 Uhr

Im nächsten Jahr erwartet uns in Valfaris: Mecha Therion unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S ein actiongeladenes seitwärts scrollendes Shoot 'em up mit Retro-Feeling-Garantie.

Das Spiel ist der Nachfolger von Valfaris. Wie der Name verrät, schlüpfen wir erneut in die Rolle von Therion, dieses Mal steuert er aber einen metallenen Koloss, um den diabolischen Lord Vroll zu stoppen.

Mecha Therion kann mit jeder Menge zerstörerischer Feuerkraft ausgerüstet werden, inklusive Favoriten wie den Bringer of Mayhem, Skysplitter und das Markenzeichen von Therion, Hellwraith.

Diese Features erwarten euch:

Kämpft euch durch verschiedene Level in feindlichen Aliengebieten

Meister eine Reihe von Nahkampf-, Ballistik- und Zerstörerklassewaffen

Konfiguriert euer Mech-Loadout mit favorisierten Waffenkombinationen

Verdeint Blutmetall, um Waffen und Add-ons zu verbessern

Quelle: Big Sugar