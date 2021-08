Unturned bekommt neuen DLC im September XBU MrHyde am Mo, 09.08.2021, 14:45 Uhr

505 Games kündigte die Veröffentlichtung des ELVER-DLC für das Open-World-Zombie-Survival-Sandbox-Spiel Unturned für September 2021 auf Xbox One und PS4 an. Der ELVER-DLC enthält eine neue Karte, die von einer Reihe verschiedener osteuropäischer Länder inspiriert ist, und nicht nur ein neues, fiktionales Umfeld bietet, sondern auch die Art verändert, wie das Spiel gespielt wird. Spieler müssen überall auf der Karte nach Ressourcen suchen, um Ausrüstung wie Horden-Signale und Gasmasken zu bauen, mit denen sie an höherwertige Ausrüstungsobjekte gelangen, indem sie eine Militärbasis plündern.



Auf der Karte gibt es verschiedene Bereiche in einem dichten Wald, die sich für den Bau einer Basis eignen, verstreut um den einzigen Ort auf der Karte, den man plündern kann: die Stadt. Innerhalb der Metropole stellen die Zombies eine konstante Bedrohung dar, die den Untergang für die Überlebenden bedeuten kann. Es gilt, Ausschau nach flimmernden TV-Geräten zu halten, die auf versteckte Ranger-Kisten hinweisen, die einzigartige Waffen und Ausrüstungsobjekte enthalten.

Quelle: 505 Games