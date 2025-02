Ultros jetzt auf Xbox erhältlich XBU MrHyde am Di, 18.02.2025, 13:30 Uhr

Der unabhängige Spieleentwickler Hadoque und der Videospiel-Publisher Kepler Interactive haben jetzt ULTROS auf Nintendo Switch und Xbox Series X|S veröffentlicht. Der Titel war bereits im Jahr 2024 auf PC und PlayStation-Plattformen erschienen.



Nach über 100.000 verkauften Exemplaren und einer Reihe von renommierten Auszeichnungen und Nominierungen seit der Veröffentlichung im letzten Jahr, erscheint ULTROS heute zum ersten Mal auf Nintendo Switch und Xbox-Konsolen und lädt neue Spieler in eine lebendige, andersartige Welt ein. Mit psychedelischen Landschaften aus der Feder von Niklas „El Huervo“ Åkerblad (Hotline Miami), einem unvergesslichen Soundtrack von Oscar „Ratvader“ Rydelius (The Gunk, Kenshō), einer verblüffenden Welt voller Zeitschleifen und exotischer Blumenzucht von Mårten Brüggeman (Magicka, Toca Life) und Hugo Bille (Fe, Stick it to the Man), die von Pelle Cahndlerby (Steamworld-Reihe) mit einer außergewöhnlichen Geschichte zum Leben erweckt werden, ist ULTROS ein atemberaubendes kosmisches Abenteuer, das ab heute auf neuen Plattformen wiedergeboren wird.

Quelle: Kepler Interactive