Die Entwickler von Graffiti Games geben an, dass der Plattform-Titel Ugly nächsten Monat am 14. September 2023 in Europa veröffentlicht wird. Passend dazu, gibt es dann auch gleich einen frischen Launch Date Announcement Trailer zu begutachten.

Ugly erscheint am 14.09.23 für Xbox Series, Switch und PC

Quelle: Graffiti Games