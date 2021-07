Two Hundred Ways zeigt sich im Trailer XBU TNT2808 am Do, 29.07.2021, 13:15 Uhr

Gab es beim Vorgänger "nur" 100 Level, sind es beim Nachfolger Two Hundred Ways, na? ... 200 Level! Die könnt ihr noch in diesem Jahr unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S angehen. Heute haben wir einen Trailer für euch - der zeigt zwar die PC-Version, aber wir denken die unterscheidet sich nicht groß.

Über 40 Tools machen es der Kugel manchmal schwerer, manchmal aber auch leichter ins Ziel zu kommen. Die spannende Logik hinter den Tools erhöht den Suchtfaktor. Das Spiel enthält zudem wieder einige Einführungslevel. Ein passender Trailer für die Konsolenfassung wird noch nachgereicht, den findet ihr dann natürlich auch bei uns.

Quelle: Sunlight Games