Turbo Golf Racing rast auch in den Game Pass XBU MrHyde am Do, 31.03.2022, 12:30 Uhr

Wer auf Arcade-Racer und Titel wie Rocket League steht, sollte sich mal Turbo Golf Racing vormerken. Das schnelle und spaßige Multiplayergame vereint actionreiche Rennen mit Golf-Skills. Schaut euch einfach das Video an, dann wisst ihr, was euch auf Xbox One und Xbox Series X|S erwartet. Das Beste daran: Turbo Golf Racing kommt in den Xbox Game Pass!

Quelle: Secret Mode