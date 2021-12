Tunic wird im März erscheinen XBU MrHyde am Fr, 10.12.2021, 17:00 Uhr

Das Indiegame Tunic erscheint am 16. März auf Xbox Series S|X, Xbox One, PC und Mac. In dem Titel werdet ihr kolossalen Bestien gegenübertreten, seltsame und mächtige Gegenstände sammeln und längst verlorene Geheimnisse lüften.

Quelle: Finji