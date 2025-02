Trident's Tale brint neue Piratenabenteuer auf die Xbox XBU ringdrossel am Fr, 28.02.2025, 10:45 Uhr

Die italienischen Entwickler von 3DClouds nehmen Kurs auf ein neues Abenteuer! Mit Trident's Tale bringen sie ein spannendes Piraten-Action-Adventure auf den Markt, das komplett ohne Live-Service-Elemente auskommt und stattdessen auf ein packendes Einzelspieler-Erlebnis setzt.

In diesem farbenfrohen Abenteuer schlüpft ihr in die Stiefel des aufstrebenden Freibeuters Ocean und erkundet eine magische, karibisch angehauchte Welt. Die kompakte 10-15 Stunden Kampagne verspricht spannende Kämpfe sowohl zu Land als auch zur See, mysteriöse Dungeons und jede Menge schräge Charaktere.

"Trident's Tale ist ein echtes Herzensprojekt für unser 60-köpfiges Studio", verrät Franceso Bruschi, CEO von 3DClouds. Fans können sich auf eine umfangreiche Story-Kampagne, eine offene Spielwelt, fesselnde Schwert- und Schusswaffenkämpfe sowie zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten freuen.

Zu den Highlights gehören dynamische Seeschlachten, bei denen ihr euer eigenes Schiff kommandiert, eine lebendige Spielwelt voller Geheimnisse und Schätze, sowie die Möglichkeit, eure eigene legendäre Piratencrew zusammenzustellen. Jedes Besatzungsmitglied bringt dabei einzigartige Fähigkeiten mit sich.

Trident's Tale erscheint im Mai 2025 für Xbox Series, Xbox One, PS5, Nintendo Switch und PC

Quelle: 3DClouds