Tribes of Midgard auch für Xbox bestätigt XBU ringdrossel am Mi, 13.07.2022, 11:30 Uhr

Wie die Verantwortlichen von Gearbox Publishing angeben, wird Tribes of Midgard auch für Xbox Series und Xbox One auf den Markt kommen. Der Release des Spiels ist noch in diesem Jahr am 16. August gebplant. Es handelt sich hierbei um ein actionreiches Multiplayer-Survival-RPG.

