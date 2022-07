Train Valley: Console Edition ist pünktlich abgefahren XBU MrHyde am Do, 28.07.2022, 13:00 Uhr

Das kennt man von der Deutschen Bahn eher selten: Eine pünktliche Ankunft. Die Train Valley: Console Edition ist gestern zum geplanten Releasetermin in den Xbox-Bahnhof eingefahren und zum Einstieg bereit. Wer eine Runde mit der Simulation drehen möchte, sollte sich vorher hier am Schalter ein Ticket für 11,99 Euro ziehen.



Die Infos und Stimmen zum Spiel:



Hierbei handelt es sich um die ultimative Version des ersten Teils der viel gelobten Bahnverkehrsserie, die fantastische Rezensionen auf Steam erhalten hat und seit dem ersten Erscheinen für den PC regelmäßig aktualisiert und verbessert wurde. Vom Goldrausch von 1849 bis zum ersten bemannten Raumflug werden die Verwaltungsfähigkeiten der Spieler in Kampagnen auf die Probe gestellt, die in den letzten 200 Jahren in den Regionen Europa, amerikanischer Doppelkontinent, Japan und UdSSR spielen. Diese Edition enthält außerdem den „German Season“-DLC, der in der Zeit des Ersten Weltkriegs beginnt und vom Fall der Berliner Mauer bis hin zum modernen Frankfurter Flughafen alles umfasst.



"Dieses Spiel war ein bedeutender Meilenstein für unser Studio ¬– weil es der erste „ernsthafte“ Titel für den PC war und wir uns daran versucht haben, es selbst bei Steam herauszubringen, mit allem, was darin inbegriffen war: Trailer, Marketing, Geschäftsentwicklung, Aufbau einer Community und Tausend andere kleine Dinge." - Alexey Davydov (Mitbegründer von Flazm)

Quelle: BlitWorks