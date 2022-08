Train Life: A Railway Simulator rollt im September heran XBU MrHyde am Do, 25.08.2022, 17:00 Uhr

Für den PC ist Train Life: A Railway Simulator erhältlich, daher gibt es auch einen neuen Launch-Trailer, den wir euch hier zeigen wollen. Die Versionen für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen am 22. September.



In Train Life: A Railway Simulator geht es an die Spitze eines Eisenbahnkonzerns. Erstmalig im Genre haben die Fans die Aufgabe, ihr Unternehmen auszubauen und gleichzeitig ein erfahrener Lokführer zu werden. Als Vorsitz müssen Lokführer eingestellt und Züge gekauft werden und vertragliche Ziele gesetzt werden. Dieser Management-Aspekt wird durch das detaillierte Zug- und Fahrsystem des Spiels unterstützt. Besondere Aufmerksamkeit haben NACON und Simteract der Modellierung realistischer Zugmodelle sowie dem Management-Gameplay gewidmet, um ein gleichermaßen unterhaltsames wie authentisches Eisenbahnerlebnis zu schaffen.

Quelle: NACON