Trailer zeigt Kontext zu Steelrising XBU TNT2808 am So, 13.06.2021, 13:15 Uhr

Steelrising, worum geht es da überhaupt? Nun, der heute gezeigte Trailer verrät uns zumindest ein paar Details und einen Kontext. Fakt ist: Die Fakten sind verdreht, wir haben es mit einer alternativen Geschichte zu tun. Aber was genau erwartet uns 2022 für den PC und Konsolen?

Wir sehen ein Paris im Jahr 1789. Die französische Revolution verläuft ein wenig anders. Warum? Weil König Ludwig XVI., der die Uhrmacherei liebte, eine Armee von Robotern gebaut hat, die den Aufstand niedergeschlagen hat. Natürlich ist diese Armee grausam und brutal, alle werden bestraft, Paris brennt und blutet.

Wir übernehmen in diesem Chaos Aegis. Der Roboter ist Leibwächter von Marie-Antoinette und wird von ihr beauftragt, durch Paris zu streifen. Das wimmelt nur so vor feindlichen Maschinen, jeder Kampf ist eine Herausforderung. Ihr müsst all eure Fähigkeiten aufbringen, um siegreich zu sein...

Quelle: NACON