Trailer verrät Termin für TMNT Shredder's Revenge

Ihr wollt euch mit den mutierten Schildkröten durch Level prügeln? Dann habt ihr Glück - ein neuer Trailer verrät uns, wann wir mit Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge auf PC, Switch, PlayStation und Xbox rechnen können. Spoiler: Es ist der 16. Juni, also schon nächste Woche! Und da das Spiel direkt im Xbox Game Pass enthalten sein wird, lohnt ein Blick allemal.

Übrigens: Das Spiel bietet einen Multiplayer-Modus für bis zu sechs Spieler! Cool: Die Anzahl der Gegner auf dem Bildschirm skaliert mit der Anzahl der Spieler. Das sollte für jede Menge Action und Chaos sorgen. Neben den Schildkröten könnt ihr dazu unter anderem Casey Jones spielen. Sie besticht durch eine gute Balance aus Reichweite, Geschwindigkeit und Kraft.

Noch die offiziellen Infos:

Ab heute können Fans einen Rabatt von 10 % erhalten, wenn sie das Spiel im Nintendo eShop und im Microsoft Store vor dem Release am 16. Juni vorbestellen. Dieser Rabatt wird in den kommenden Tagen auch im PlayStation Store* und auf Steam verfügbar sein.

Ein brandneuer Trailer wurde auf der Bühne des Summer Game Fest vorgestellt und präsentierte den mit Spannung erwarteten temperamentvollen Verbündeten der Turtles "Casey Jones" als spielbaren Charakter, der gemeinsam mit ihnen die Straßen von New York City säubern wird. Caseys ausgewogene Mischung aus Reichweite, Geschwindigkeit und Kraft macht ihn zu einer formidablen Allround-Bedrohung, wenn er sich mit seinem charakteristischen Hockeyschläger elegant und kraftvoll durch die Flanken der Foot Clan-Soldaten schwingt. Casey Jones ist ein freischaltbarer Charakter.

Die Ankündigung enthält auch den ersten Blick auf Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge's 6-Spieler-Multiplayer-Modus. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge skaliert die Größe der gegnerischen Gruppen je nach Anzahl der Spielerinnen und Spieler, die sich gegenseitig in und auf die Pfanne hauen. So wird der 6-Spieler-Multiplayer-Modus zu einem absolut intensiven Showdown gegen Shredders schreckliche Schergen. Freundinnen und Freunde auf einer Couch zu versammeln ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, zusammen zu spielen – ein Online-Multiplayer für 2-6 Spielerinnen und Spieler wurde bestätigt, wobei die Helden jederzeit ins Spiel einsteigen und es verlassen können.

"Der gemeinsame Kindheitstraum von Dotemu und Tribute Games, aus dem schließlich TMNT: Shredder's Revenge hervorging, hat fast 30 Jahre auf dem Buckel - und in wenigen Tagen laden wir die Fans dazu ein, das TMNT-Beat-em-up-Vermächtnis in einem völlig neuen Spiel wieder aufleben zu lassen", erklärt Cyrille Imbert, CEO von Dotemu. "Das alles fühlt sich wirklich surreal an..

"Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge verschmilzt Elemente des klassischen Zeichentrickfilms, der Spiele und des Spielzeugs zu einer ultimativen Feier der geliebten Helden", sagt Tribute Games-Mitbegründer Jean-Francois Major. "Dieses Spiel ist sowohl eine Hommage an eine unglaubliche Ära von TMNT als auch an die spektakuläre Community, die diese Phase der Serie durch ihre Liebe zu den klassischen TMNT immer am Leben erhalten hat."

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge vereint die Arbeit von zwei Retro-Profis. Auf der einen Seite Dotemu, Entwicklungsstudio und Publisher bekannt für originalgetreue Ports, sowie hervorragende Remakes und Fortsetzungen beliebter Serien, darunter Streets of Rage 4, der schlagfertige Hit, der bei den Game Awards 2020 als bestes Action-Spiel nominiert wurde, sowie das rasante Windjammers 2 und das vielgepriesene Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Auf der anderen Seite Tribute Games, das Studio hinter originellen IPs mit Retro-Feeling, wie Panzer Paladin, Flinthook und Mercenary Kings, welche den Geist klassischer Spiele mit neuem Spielgefühl vereinen. Zu den Reihen von Tribute Games zählen auch Schlüsseltalente, die an Spielen wie dem vielgelobten Scott Pilgrim vs. The World: The Game, und dem 2007 erschienenen Teenage Mutant Ninja Turtles für den Gameboy Advance beteiligt waren.

Quelle: Dotemu