Trackmania erscheint kostenlos für Konsolen

Ubisoft gab heute bekannt, dass Trackmania auf Konsolen und ausgewählten Cloud-Plattformen veröffentlicht wird. Das Spiel wird Anfang 2023 auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia und Amazon Luna erhältlich sein. Trackmania ist derzeit im Epic Games Store und im Ubisoft Store erhältlich.



Des Weiteren wird der Titel auch via Ubisoft+ auf PC, Stadia und Amazon Luna verfügbar sein. Zudem wird Trackmania weiterhin kostenlos spielbar sein und Crossplay sowie Crossplay-Fortschritt zwischen all diesen Plattformen beinhalten. Außerdem werden auf allen Plattformen auch dieselben offiziellen Renninhalte angeboten.



Mit dieser neuen Erweiterung wird die derzeit über 10 Millionen Fans starke Trackmania-Community neue Spieler willkommen heißen, um den vollen Umfang des Spiels zu erleben. Die Auswahl an Möglichkeiten ist riesig. Spieler können auf einigen der 280.000 Strecken fahren, die von anderen seit der Veröffentlichung vor zwei Jahren erstellt wurden, sich mit Freunden in den beiden Modi Royal und Rangliste zusammenschließen oder neue offizielle saisonale Kampagnen abschließen, die alle drei Monate erscheinen. Außerdem erhalten Spieler die Möglichkeit, in den Steckeneditor mit tausenden von Blöcken und Objekten einzutauchen und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen, um die außergewöhnlichsten Strecken aller Zeiten zu erschaffen.

​Auf Konsolen haben Spieler zudem die Möglichkeit, auf die beiden Premium-Zugangspläne aufzurüsten, die bereits auf PC-Plattformen verfügbar sind. Zusätzlich zu den regelmäßigen E-Sport-Events wie dem Cup Of The Day schalten diese Premium-Zugangsränge weitere soziale und Community-orientierte Funktionen frei. Beispielsweise die Trackmania-Clubs, die es Gruppen von Spielern ermöglichen, ihre eigenen Fahrzeuganpassungen zu erstellen und zu teilen, private Lobbies zu organisieren und vor allem die Möglichkeit, eigene Kampagnen und Wettbewerbe zu erstellen.

​Und schließlich wird Trackmania auch eine neue Funktion bieten, die den Spielern ermöglicht, ihr Können auf einzigartiger Weise zu zeigen. Denn hier können in einigen Teilen des Spiels weiterentwickelte Fahrzeug-Skins auf Grundlage des fahrerischen Talents und der erbrachten Leistung freigeschaltet werden. Außerdem werden zur Feier der Veröffentlichung von Trackmania auf Konsolen mehr als 150 neue Blöcke und Objekte auf allen Plattformen verfügbar sein.

Quelle: Ubisoft