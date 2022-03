Tour de France 2022 erscheint im Juni XBU MrHyde am Fr, 25.03.2022, 14:00 Uhr

Auch dieses Jahr gibt es einen neuen Ableger der Radsport-Simulation: Tour de France 2022 wird u.a. auf Xbox One und Xbox Series X|S am 9. Juni 2022 erscheinen. Hier sind ein erster Trailer und weitere Informationen zum Spiel:



Das Videospiel zu einem der meistverfolgten Sportwettbewerbe der Welt kehrt in diesem Jahr mit 14.000 Rennkilometern, verteilt auf vier verschiedene Länder, zurück. Tour de France 2022 verfügt über vier verschiedene Spielmodi und die Fans können insgesamt 26 Teams managen. Die weltbesten Radsportler wie Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Primoz Roglic und David Gaudu stehen unter anderem zur Verfügung, um die 92 Etappen des Spiels zu bewältigen.

Neuer Spielmodus: Tour de France 2022 führt den neuen Modus „Race of the Moment" ein, in dem die eigenen Ergebnisse online mit anderen Radsport-Begeisterten in wöchentlichen Ranglisten-Herausforderungen verglichen werden können

Die neue offizielle Strecke der Tour de France 2022: Wie in den vergangenen Jahren führt die Tour durch Frankreich, dieses Jahr mit Start in Dänemark. Alle 21 offiziellen Etappen der diesjährigen Tour sind im Spiel enthalten, darunter das Zeitfahren in Kopenhagen zu Beginn, dann Lille Métropole bis Arenberg Porte du Hainaut mit seinen Kopfsteinpflasterabschnitten, der steile Hautacam-Anstieg auf der 18. Etappe und die letzte Flachetappe auf der berühmten Avenue des Champs-Elysées in Paris

Abwechslungsreichere Rennsituationen: Die künstliche Intelligenz in Tour de France 2022 bietet jetzt eine breitere Palette von Verhaltensweisen, die besser auf die Rennen und Ereignisse zugeschnitten sind. Fans erleben häufiger frühe Ausreißversuche und können bei Ausreißversuchen besser zusammenarbeiten

Primavera-Klassiker: Der neue Klassiker, inspiriert von dem berühmten italienischen Rennen

Neue spielbare Teams: Eolo-Kometa Cycling Team, Caja Rural-Seguros RGA und Uno-X Pro Cycling Team sind zum ersten Mal im Spiel dabei

Zwischenfälle im Rennen: Radsport-Fans haben die Möglichkeit, Stürze und Krankheiten zu aktivieren oder zu deaktivieren sowie die Häufigkeit festzulegen, wenn sie aktiviert sind. Die Konsequenzen hängen von der Schwere des Vorfalls ab

Rennvorbereitung: Dieses neue System wählt nach dem Zufallsprinzip fünf Radfahrer aus, die gut vorbereitet sind, und fünf andere, die möglicherweise unterdurchschnittlich abschneiden könnten. Das neue System soll die Radsport-Fans dazu ermutigen sowohl die Konkurrenz als auch das eigene Team genau im Auge zu behalten

Realistischere Kopfsteinpflasterabschnitte: Bei Fahrten auf diesem schwierigen Untergrund zittert die Benutzeroberfläche, um die Situation der Radfahrer realitätsnah darzustellen. Dadurch wird die Trouée d’Arenberg auf eine völlig neue Art und Weise erlebt

Quelle: Nacon