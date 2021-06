Tour de France 2021 radelt an den Start XBU TNT2808 am Do, 03.06.2021, 11:15 Uhr

Ihr wollt euch auf das Rennrad schwingen, aber draußen regnet es mal wieder wie aus Kübeln? Dann bleibt doch einfach im Trockenen, schmeißt die Xbox an und radelt in Tour de France 2021 los. Als Einstimmung darauf, dass das Spiel bereits für die Xbox One erhältlich ist, haben wir heute den Launch Trailer für euch.

Tour de France 2021 bietet euch alle 21 Strecken. Zusätzlich gibt es ein paar Klassiker, ein neues Aufgabensystem, einen überarbeiteten Meine Tour-Modus und weitere Neuerungen. Eine Version für die Xbox Series S und Xbox Series X soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Und jetzt holt euch das gelbe Trikot!

Quelle: Microsoft