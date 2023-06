Toodee And Topdee hüpft auf die Konsole XBU MrHyde am Do, 08.06.2023, 18:00 Uhr

Seit gestern ist Toodee And Topdee digital in den Stores erhältlich, unter anderem auch für Xbox One und Xbox Series Konsolen. Der Titel bietet euch auch das Xbox Play Anywhere Feature an. Der Preis für den bunten Puzzle-Platformer liegt bei 19,99 Euro. Hier ist der frische Release Trailer:

Quelle: Top Hat Studios, Inc.