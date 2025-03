Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 kommt im Juli zurück XBU MrHyde am Fr, 07.03.2025, 13:45 Uhr

Die Legende kehrt am 11. Juli mit der Veröffentlichung von Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 zurück. Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 wurde von Grund auf neu entwickelt und vereint die klassischen Inhalte, die die Fans in den 2000er Jahren schon geliebt hatten, mit neuen Spielinhalten, wie neuen Skatern, noch krasseren Tricks, einem noch fetteren Soundtrack und – zum ersten Mal seit 10 Jahren – brandneuen Parks. Zusätzlich bietet Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 einen plattformübergreifenden Online-Multiplayer für bis zu acht Skater.



Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 wurde mit viel Liebe zum Detail von Iron Galaxy Studios in Zusammenarbeit mit Tony Hawk und Activision entwickelt und knüpft nahtlos an die gefeierten Spiele Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 an. Der neue Titel wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (über Steam, Battle.net und Microsoft Store) und Nintendo Switch erhältlich sein. Das Spiel wird zum Start auch in ausgewählten Game Pass-Paketen (Game Pass Ultimate und PC Game Pass) erhältlich sein.



Fans, die ab heute eine beliebige Edition des Spiels vorbestellen, erhalten im Juni Zugriff auf die Foundry-Demo und zum Start den Wireframe Tony Shader. Außerdem erhalten Vorbesteller der Digital Deluxe Edition und der Collector's Edition ab dem 8. Juli drei Tage früher Zugriff auf das vollständige Spiel. Die Digital Deluxe Edition bietet exklusive Inhalte wie die Charaktere Doom Slayer und Revenant, Skate-Decks im Spiel, Create-a-Skater-Gegenstände und vieles mehr. Die Collector's Edition enthält alles, was in der Digital Deluxe Edition enthalten ist, sowie ein limitiertes Birdhouse-Skateboard-Deck in voller Größe mit einem gedruckten Tony Hawk-Autogramm.



Wähle aus einem legendären Pro-Skater-Roster, das Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Kareem Campbell, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg und Bob Burnquist umfasst, oder entscheide dich für die neuen Skater, darunter Rayssa Leal, Chloe Covell, Jamie Foy, Zion Wright und Yuto Horigome. Und wie es sich für Tony Hawk's Pro Skater gehört, gibt es auch das ein oder andere Geheimnis zu entdecken.



Neben neuen Tracks, die den Geist der modernen Skate-Kultur einfangen, kehrt der kultige Soundtrack auch mit den Lieblingssongs der Fans aus den Originalspielen zurück – darunter „Ace of Spades“ von Motorhead, „Amoeba“ von Adolescents, „Mass Appeal“ von Gang Starr, „96 Quite Bitter Beings“ von CKY, „Not the Same“ von Bodyjar und KRS-One's „Outta Here“.

Quelle: Activision Publishing Inc.