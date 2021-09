Tiny Tina's Wonderland bietet Fantay-Looterei im März XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 16:00 Uhr

Ein fetter Gameplay-Trailer mit Starbesetzung und das Releasedatum zu Tiny Tina's Wonderland flatterten uns per Pressemeldung rein. Wir geben die Infos natürlich gern weiter: Das Spiel erscheint am 25. März 2022 für den PC und Konsolen, darunter auch die Xbox One und Xbox Series X/S.

Der Trailer bietet euch einen ersten Einblick in das Gameplay des fantasievollen Ableger im Looter-Shooter-Genre, mit brandneuen Mechaniken wie dem Zauberwirken, in die Charaktererstellung und in die von Tabletop-Spielen inspirierte Oberwelt. Er zeigt auch zum ersten Mal den Promi-Star-Cast des Spiels.

Außerdem gaben 2K und Gearbox bekannt, dass Tiny Tina’s Wonderlands am 25. März 2022 auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und auf PC zuerst exklusiv im Epic Games Store und später 2022 bei anderen digitalen PC-Stores erscheint. Vorbestellungen sind jetzt auf allen Start-Plattformen möglich und alle, die das Spiel vorbestellen, erhalten das einzigartige Goldene-Rüstung-Pack. Dieses Rüstungsset ist für alle Editionen und auf allen Start-Plattformen verfügbar. Die Spieler*innen können sich auch für den Newsletter zum Spiel registrieren, um mehr über die kosmetischen Spielobjekte aus dem Stadtschreier-Pack zu erfahren.

In Tiny Tina’s Wonderlands begeben sich die Spieler*innen auf ein episches Abenteuer voller schrulliger Gestalten, Wunder und Waffen. Wie im heutigen Trailer zu sehen ist:

Tiny Tina führt die Spieler*innen kreuz und quer durch ein außergewöhnliches Fantasy-Reich, wo Regeln eher Nebensache sind. Man erkundet majestätische Städte, modrige Pilzwälder, unheilvolle Festungen und mehr, die alle durch eine gigantische Oberwelt verbunden sind;

Erstellung der*des eigenen Held*in. Im umfassenden Multiklassen-System kann man umwerfende Fähigkeiten aus sechs einzigartigen Charakter-Skill-Bäumen kombinieren. Die Spieler*innen steigen auf, perfektionieren ihre Variante, vergrößern ihr Arsenal und werden zur*zum ultimativen Schicksalsbringer*in;

Die Spieler*innen setzen verheerende Zauber, durchschlagskräftige Schusswaffen und einzigartige Action-Skills ein, um das Böse in wilden Kämpfen in Egoperspektive fertigzumachen. Sie besiegen mit ihrer Feuerkraft ganze Legionen von Feinden, darunter großkotzige Skelette, Haie auf dem Trockenen und kolossale Bosse;

Man kann die Story im Alleingang genießen oder sich im nahtlosen Online-Multiplayer oder lokalen Splitscreen mit bis zu drei Freund*innen zusammenschließen. Die Spieler*innen können die Beute teilen oder um die schönsten Schätze wetteifern – das bleibt ihnen überlassen!

An der Seite der Spieler*innen stehen der eigenwillige Captain Valentine (im Englischen gesprochen von Andy Samberg), der regelversessene Roboter Frette (Wanda Sykes) und die beliebte Bombenschleuder Tiny Tina (Ashly Burch), die die Regeln bestimmt und die Welt nach Lust und Laune verändert. Bei ihrer Quest, um den Dragon Lord (Will Arnett) zu besiegen, begegnen die Spieler*innen einer Reihe von liebenswerten Sonderlingen – wie dem Bardbaren mit seiner Laute und ihrer eigenen Faustschlag-Fee.

