Tiny Tina kämpft gegen Drachen und mehr

In dem neuen Spiel mit dem langen Namen "Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer" stimmen euch Gearbox Software für knapp zehn Euro auf den kommenden Actiontitel Tiny Tina's Wonderlands ein. Das Spiel präsentiert die beliebte Tiny Tina in ihrer ersten eigenen Geschichte, in der sie die Rolle des Bunker Masters in einem spannenden 'Bunkers and Badasses'-Spiel übernimmt. Die Fans betreten mit ihr eine Welt, die Tiny Tinas Fantasie entsprungen ist. Dabei begeben sie sich auf eine epische Quest der Rache und Wiedergutmachung und tauchen in dynamische und fantastische Umgebungen voller Burgen, Verliese und magischer Wälder ein.



"Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung ist einer der wichtigsten Inhalte, die Gearbox je geschaffen hat", so Randy Pitchford, Executive Producer von Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung. "Mit der ursprünglichen Drachenfestung haben wir nicht nur ein völlig neues Genre in die von der Fachwelt gefeierte Borderlands-Reihe eingeführt, sondern auch einige der beeindruckendsten Gameplay- und Story-Elemente von Gearbox geschaffen und entwickelt. Ich freue mich riesig, dass Tiny Tinas ursprüngliches Abenteuer nun einer neuen Generation von Spieler*innen zur Verfügung steht und dass auch langjährige Fans an den Ort zurückkehren können, an dem die Geschichte ihren Anfang nahm, um ein weiteres Mal die Magie zu erleben, die Wonderlands inspirierte."

