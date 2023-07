Tikamoon Plains DLC für Way of the Hunter erscheint bald XBU MrHyde am So, 30.07.2023, 19:00 Uhr

Tikamoon Plains erscheint am 11. August 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der kommende DLC für Way of the Hunter spielt in Afrika und bietet den Spielern eine Vielzahl von Biomen, darunter üppiges Grasland, weite Savannen, tödliche Wüsten und windige Berge.



Schließe dich Malachi an, einem professionellen Jagdführer in Tikamoon Plains, und tauche ein in die einzigartige Tierwelt Afrikas. Mache dich mit einer großen Auswahl an Jagdausrüstung vertraut, während du die Umgebung erkundest. Das Leben blüht in den Tikamoon Plains und neue Möglichkeiten warten auf dich.



Erlebe einen neuen Ansatz für die Jagd mit dem Bogen in Way of the Hunter - aber sei vorsichtig, denn neben Tüpfelhyänen und Löwen bist du nicht das einzige Raubtier, das sich in diesen Ebenen anschleicht! Der Tikamoon Plains DLC für Way of the Hunter ist ab dem 11. August 2023 erhältlich.

Quelle: THQ Nordic