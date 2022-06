Tidal Terror in Killing Floor 2 XBU TNT2808 am Do, 16.06.2022, 15:45 Uhr

Killing Floor 2: Tidal Terror - so heißt das jährliche kostenlose Sommer-Update in diesem Jahr. Es geht in die Tiefsee und ihr könnt euch unter anderem auf der Xbox One über eine neue Karte, Waffen, Items und mehr freuen.

Das sind die Killing Floor 2: Tidal Terror Update Highlights:

Neue Community Map: Rig

Standard Survival Map auf einer Ölplattform mitten auf dem Meer

Unterstützt Survival, Weekly und Endless Game Modes

Event Objectives

5 neue Objectives die an die Map Rig gebunden sind

Einzigartige saisonale Rewards für das Abschließen von Objectives

Weekly Game Mode

Arsenal Ascent: Alle starten mit einem Messer - Kills bringen euch Waffenupgrades, auf der Karte findet ihr keine Waffen. Sobald die stärkste Waffe freigeschaltet wurde, gewinnt derjenige, der als Letzter überlebt

Weapons

Reducto Ray für die Survivalist Class

Basistextur plus fünf Waffen Skin Varianten

Sentinel für die Commando Class

Basistextur plus fünf Waffen Skin Varianten

HRG Crossboom für die Demolitionist Class

HRG Head Hunter für die Sharpshooter Class

Cosmetics

Character Outfit: Horzine Deep Sea Exploration Suit

Weapons Skin Pack: Horzine Deep Sea Weapons

Weapon Skin Pack (workshop): Neon MK VIII

Weapon Skin Pack (workshop): Classic Skin Pack

Weapon Skin Pack (workshop): Chameleon Weapon Skin Bundle Pack

Achievements

Neue Kartenschwierigkeit und Erfolge

Quality of Life Improvements

Waffen- und Perk-Stat-Tuning basierend auf Community-Feedback

Bugs und Fehler wurden beseitigt

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Tripwire Interactive