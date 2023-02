The Wreck erscheint Mitte März XBU MrHyde am Fr, 24.02.2023, 10:45 Uhr

The Pixel Hunt hat angekündigt, dass ihr kommender Visual Novel The Wreck am 14. März erscheinen wird. Der Titel wird für PC, Switch, PS4/5 und Xbox One/Series X+S erhältlich sein.



The Wreck ist eine 3D-Visual-Novel über Schwesternschaft, Mutterschaft, Trauer und Überleben. Die Spieler folgen der gescheiterten Drehbuchautorin Junon, die versucht, den wichtigsten Tag in ihrem Leben zu überstehen. Erlebe die Vergangenheit, verändere die Gegenwart und ergreife die Zukunft – oder sieh zu, wie Junons Geschichte in einem Wrack endet. Das Spiel hat eine Honourable Mention für “Excellence in Narrative” beim IGF 2023 bekommen.

Quelle: The Pixel Hunt