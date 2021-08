The Wandering Village wandert auf die Xbox Series-Konsolen XBU TNT2808 am Mi, 11.08.2021, 12:00 Uhr

Städtebausimulation auf dem Rücken einer riesigen Kreatur mit Roguelike- und Survival-Elementen? Wo können wir uns für The Wandering Village eintragen?! Die schräge Spielemischung erscheint neben dem PC auch für die Xbox Series X/S - und soll wohl auch im Xbox Game Preview-Programm verfügbar gemacht werden.

Nach dem erst vor einigen Monaten auf der Xbox erschienenen Niche - a genetics survival game ist The Wandering Village das zweite Spiel, das Stray Fawn Studio für die Plattform veröffentlicht. Das Erscheinungsdatum und der Preis von The Wandering Village werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die Neuigkeiten wurden am 10. August auf dem Twitch-Gaming Showcase ID@Xbox zusammen mit einem brandneuen Trailer enthüllt. Darin gewähren die Entwickler einen Einblick in die Welt und die Geschichte des Spiels.

The Wandering Village ist ein Städtebau- und Ressourcen-Management-Spiel mit Roguelike- und Survival-Elementen. Spieler müssen verschiedene Pflanzen anbauen, um ihr Volk zu ernähren, Dorfbewohner auf Missionen schicken, um seltene Ressourcen zu sammeln, die Umgebung erkunden und dabei ständig ihre Siedlung erweitern. Auf dem Rücken einer sich bewegenden, atmenden Kreatur zu leben, bringt natürlich seine eigenen Herausforderungen mit sich. Der Aufbau einer symbiotischen Beziehung zu dem wundersamen Wesen, das eine Vielzahl unterschiedlicher Biome durchstreift, ist daher unerlässlich für das Überleben seiner Bewohner. Jedes Gebiet bringt eigene Vorzüge mit sich, birgt jedoch auch Gefahren und Tücken.

Die Entwicklung von The Wandering Village begann vor zwei Jahren. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Kickstarter-Kampagne Ende 2020 und der Teilnahme des Spiels an der diesjährigen E3 freut sich Stray Fawn Studio darauf, weitere Details zum Spiel zu enthüllen.

Haupt-Features:

Baue ein Dorf auf dem Rücken einer riesigen Kreatur auf

Überlebe eine Vielzahl unterschiedlicher Biome und Events

Baue verschiedene Pflanzen an, um deine Dorfbewohner zu ernähren

Sende Bewohner auf Missionen, um seltene Ressourcen zu sammeln

Baue eine Beziehung zu einer riesigen Kreatur auf und beeinflusse ihre Handlungen

Von Ökologie und Biologie inspiriertes Gameplay

Einzigartiger Grafikstil mit einer Mischung aus 3D und handgezeichneten, handanimierten 2D-Grafiken

Quelle: Stray Fawn Studio