The Talos Principle: Reawakened erscheint im April

The Talos Principle: Reawakened ist eine Neuinterpretation von Croteams preisgekröntem und millionenfach verkauftem Puzzlespiel. Diese Neuauflage des originalen Talos Principle präsentiert sich mit einer gründlichen visuellen Überarbeitung durch Unreal 5, Verbesserungen der Lebensdauer, neuen barrierefreien Funktionen und einem brandneuen Kapitel, das tiefer in die preisgekrönte philosophische Geschichte des Spiels eintaucht.



Du kannst die Simulation auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X neu erleben, wenn The Talos Principle: Reawakened am 10. April auf den Markt kommt.

Quelle: Devolver Digital