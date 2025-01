The Stone of Madness lässt euch mit fünf Gefangenen aus der Hölle ausbrechen XBU ringdrossel am Fr, 31.01.2025, 09:15 Uhr

Ein düsteres Stealth-Adventure erwartet euch im neuesten Werk der Blasphemous-Macher. In The Stone of Madness schlüpft ihr in die Rolle von fünf unterschiedlichen Gefangenen, die aus einem spanischen Kloster-Gefängnis des 18. Jahrhunderts ausbrechen müssen. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn die Inquisition hat hier das Sagen – und die ist nicht gerade für ihre Gnade bekannt.

Jeder eurer Gefangenen bringt seine eigenen Traumata und Phobien mit, die ihr im Auge behalten müsst. Wird der Wahnsinn zu stark, entwickeln sie gefährliche neue Eigenschaften wie Paranoia oder gewaltvolle Ausbrüche. Tagsüber plant ihr eure Aktionen, während nachts ganz eigene Gefahren auf euch warten.

The Game Kitchen hat dem Ganzen einen einzigartigen Look verpasst: Die handgemalten Grafiken sind von Francisco De Goya inspiriert und erwecken seine düsteren Kunstwerke zum Leben. Zwei verschiedene Fluchtrouten mit eigenen Stories und Überraschungen sorgen für Wiederspielwert.

Das von Tripwire Presents veröffentlichte Stealth-Adventure ist ab sofort digital erhältlich. Neben der Standardversion gibt es auch eine Special Edition mit digitalem Artbook und Soundtrack.

Quelle: Tripwire Interactive LLC