The River Update für Poker Club verfügbar

Ripstone Games hat Poker Club auf Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PC und PlayStation 4 mit "The River Update" erweitert. Mit dem kostenlosen Inhalt kommen unter anderem neue Features und frischer Look, der im folgenden Trailer gezeigt wird.

Quelle: Ripstone Games