The Pathless bekommt einen Release Date Trailer XBU ringdrossel am Fr, 27.01.2023, 09:30 Uhr

Der Publisher Annapurna Interactive hat gemeinsam mit dem Entwicklerstudio Giant Squid bekanntgegeben, dass der neue Actiontitel The Pathless am 2. Februar für Xbox Series auf den Markt kommen wird. Wie das Ganze in Bewegung ausschaut, zeigt der neue Release Date Trailer dazu.

The Pathless erscheint am 02.02.23 für Xbox Series, Xbox One und Switch

Quelle: Giant Squid