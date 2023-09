The Mind Twisting Quadroids angekündigt XBU MrHyde am Do, 07.09.2023, 13:30 Uhr

Die Publisher Just for Games und Fabloo Games haben ihren 2D-Puzzle-Platformer The Mind Twisting Quadroids vom Entwicklungsstudio Blue Loop Studio enthüllt. Das Spiel ist die ultimative Herausforderung für Reflexe und Orientierung der Spieler und erscheint für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.



In The Mind Twisting Quadroids helfen Spieler dem bösen Roboter Roboctopus dabei, der ultimative Herrscher des Kosmos zu werden. Seine Armee an Quadroid-Bots muss in mehr als 100 Leveln ihren Weg an Lasern, Säurepools und weiteren ausgesprochen tödlichen Fallen vorbei finden. Findet die versteckten Wege in den vier Bildschirmen und opfert eure Quadroid-Bots taktisch klug, um das Ziel zu erreichen.

Quelle: Just For Games