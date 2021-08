The Magister erscheint im September XBU TNT2808 am Do, 12.08.2021, 13:30 Uhr

Ihr habt von The Magister, das schon am 03. September für die Xbox One erscheinen soll, noch nichts gehört? Macht nichts, wir haben die passenden Infos zum Kartenkampfspiel mit Mordgeschichte für euch.

Wir schlüpfen in dem Spiel in die Rolle eines Magisters - Agenten, die das Gesetz in abgelegenen Regionen des Imperiums schützen sollen -, den es in das weit entfernte Dorf Silverhurst verschlägt, um dort einen Mord aufzuklären.

Insgesamt 14 Tage haben wir dafür in dem zufällig generiertem Adventure Zeit, um den Mörder zu fassen - die ersten zwei Tage sollen vorab in The Magister: The First Two Days kostenlos über Steam gespielt werden können.

Im Kern ist das Spiel aber ein RPG mit Kartenkämpfen. Wir müssen unser Deck zusammenstellen und in Kämpfen geschickt ausspielen - oder wir gehen taktisch und diplomatisch vor, um Kämpfe zu vermeiden. Natürlich müssen auch Hinweise und Motive gesammelt werden, um den Mord aufzuklären.

Die Features:

Zufällig generierter Mordfall : Eine Lösung hilft euch hier nicht! Die Events, Hinweise, Motive und der Mörder wechseln in jedem Durchgang. Nur IHR könnt den Schuldigen ausfindig machen.

: Eine Lösung hilft euch hier nicht! Die Events, Hinweise, Motive und der Mörder wechseln in jedem Durchgang. Nur IHR könnt den Schuldigen ausfindig machen. Taktische kartenbasierte Begegnungen : Eure Kampf- und Verhandlungsfähigkeiten sind durch Karten in euerm Deck vorgegeben. Nutzt eine Vielzahl an Karten, wie "Herzaussetzer", "Giftschlag", "Schlechter Witz" oder "Langes Gespräch".

: Eure Kampf- und Verhandlungsfähigkeiten sind durch Karten in euerm Deck vorgegeben. Nutzt eine Vielzahl an Karten, wie "Herzaussetzer", "Giftschlag", "Schlechter Witz" oder "Langes Gespräch". Beruhigt Feinde für einen friedlichen Ausgang : Nutzt "taktische Diplomatie" als Alternative zum Kampf und beruhigt Feinde mit euern Konversationskarten, um ihr Wutlevel auf 0 zu verringern.

: Nutzt "taktische Diplomatie" als Alternative zum Kampf und beruhigt Feinde mit euern Konversationskarten, um ihr Wutlevel auf 0 zu verringern. Wählt euern Magister : Verschiedene Magister kommen mit eigenen Fähigkeiten und Schwächen. Vom listigen Alkoholiker bis zum intelligenten Schlaflosen - jede Variation ermöglicht verschiedene Abenteuer.

: Verschiedene Magister kommen mit eigenen Fähigkeiten und Schwächen. Vom listigen Alkoholiker bis zum intelligenten Schlaflosen - jede Variation ermöglicht verschiedene Abenteuer. Rekrutiert menschliche Verbündete oder tierische Helfer : Falls notwendig, könnt ihr einen Söldner, Spion oder Weisen anheuern, damit diese euch bei den Ermittlungen helfen. Ihr könnt euch auch mit lokalen Katzen und Hunden anfreunden, damit diese euch im Kampf zur Seite stehen.

: Falls notwendig, könnt ihr einen Söldner, Spion oder Weisen anheuern, damit diese euch bei den Ermittlungen helfen. Ihr könnt euch auch mit lokalen Katzen und Hunden anfreunden, damit diese euch im Kampf zur Seite stehen. Es spielt in einer fesselnden Fantasiewelt: Ihr habt 14 Tage, um Silverhurst zu durchwandern und euch mit deren Einwohnern anzufreunden oder anzulegen, während die Zeit läuft, um den Mörder zu fassen.

Quelle: Digerati