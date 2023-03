The Library of Babel erscheint Anfang April XBU MrHyde am Di, 07.03.2023, 15:45 Uhr

Wie der Publisher Neon Doctrine jetzt mitteilte, wird The Library of Babel am 7. April 2023 für Xbox One, Xbox Series X|S, Windows PC & Mac, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch digital erscheinen. Wir haben hier den offiziellen Ankündigungstrailer für euch.

Quelle: Neon Doctrine