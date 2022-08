The Last Hero of Nostalgaia erscheint noch in 2022 XBU MrHyde am Di, 30.08.2022, 13:40 Uhr

Noch für dieses Jahr wurde The Last Hero of Nostalgaia angekündigt. Der Action-Titel kommt von Thunderful und wird für PC via Steam und Xbox Konsolen veröffentlicht. Hier ist ein neuer Gameplay Trailer für euch.

Quelle: Thunderful