The Jackbox Party Pack 8 erscheint in wenigen Wochen XBU TNT2808 am Di, 21.09.2021, 10:15 Uhr

Für spaßige Multiplayerrunden vor dem heimischen Bildschirm hat sich The Jackbox Party Pack bewährt. Der bereits achte Teil der Reihe soll schon bald erscheinen - am 14. Oktober ist es auf dem PC und Konsolen wie der Xbox One und Xbox Series X/S Zeit für Partyspiele - darunter fünf ganz neue!

The Jackbox Party Pack 8 hält fünf brandneue Party-Games bereit:

Job Job : Ein verdrehtes Bewerbungsspiel, bei dem Spieler*innen die Antworten ihrer Kontrahent*innen nutzen, um ihnen ihren Traumjob streitig zu machen. Wer hätte gedacht, dass die Arbeitssuche so spaßig UND chaotisch sein kann? (3 bis 10 Spieler)

Ein verdrehtes Bewerbungsspiel, bei dem Spieler*innen die Antworten ihrer Kontrahent*innen nutzen, um ihnen ihren Traumjob streitig zu machen. Wer hätte gedacht, dass die Arbeitssuche so spaßig UND chaotisch sein kann? (3 bis 10 Spieler) The Poll Mine : Das allererste Spiel im Jackbox-Kosmos, das Kopf-an-Kopf in Teams bestritten wird! Die Spieler*innen sind in einer verzauberten Mine ohne Ausweg gefangen. Um zu entkommen, müssen sie die Umfrageergebnisse ihrer eigenen Gruppe in die richtige Reihenfolge bringen. (2 bis 10 Spieler)

Das allererste Spiel im Jackbox-Kosmos, das Kopf-an-Kopf in Teams bestritten wird! Die Spieler*innen sind in einer verzauberten Mine ohne Ausweg gefangen. Um zu entkommen, müssen sie die Umfrageergebnisse ihrer eigenen Gruppe in die richtige Reihenfolge bringen. (2 bis 10 Spieler) Drawful: Animate : In dieser spannenden, neuen Variante des klassischen Drawful können jetzt animierte GIFs erstellt werden. Spieler*innen sollten sich vor den Täuschungsversuchen ihrer Widersacher*innen in Acht nehmen! (3 bis 10 Spieler)

In dieser spannenden, neuen Variante des klassischen Drawful können jetzt animierte GIFs erstellt werden. Spieler*innen sollten sich vor den Täuschungsversuchen ihrer Widersacher*innen in Acht nehmen! (3 bis 10 Spieler) The Wheel of Enormous Proportions : Das ultimative Quiz mit Glücksspiel-Einschlag. Ganz ehrlich: Wer fährt nicht auf Spiele mit einem riesigen, glänzenden, sich drehenden Rad ab?! (4 bis 8 Spieler)

Das ultimative Quiz mit Glücksspiel-Einschlag. Ganz ehrlich: Wer fährt nicht auf Spiele mit einem riesigen, glänzenden, sich drehenden Rad ab?! (4 bis 8 Spieler) Weapons Drawn: Eigentlich zeigt man mit dem Finger nicht auf andere Leute – doch das gilt nicht für dieses Spiel, denn hier ist Vertrauen fehl am Platz. Es gilt, die eigenen Morde zu vertuschen und gleichzeitig die Missetaten der Mitstreiter*innen aufzuklären. (4 bis 8 Spieler)

Bei den Spielen der Jackbox-Party-Pack-Serie kommen Handys, Tablets und Computer als Controller zum Einsatz. Die Einrichtung ist simpel: Spieler*innen besuchen auf dem Gerät ihrer Wahl die URL Jackbox.tv und geben den entsprechenden Raumcode ein, um einer Session beizutreten. Bei manchen Spielen können sogar mehr als 10.000 zusätzliche Zuschauer teilnehmen, um deren Ausgang zu beeinflussen.

Quelle: Jackbox Games