The Jackbox Party Pack 10 ist jetzt erhältlich XBU MrHyde am So, 22.10.2023, 12:35 Uhr

The Jackbox Party Pack 10 von Entwickler Jackbox Games ist ab sofort erhältlich. Das Jubiläum der Party-Pack-Reihe hat es in sich. Wie gewohnt, sind wieder fünf urkomische Partygames enthalten: Der Shirt-Design-Contest Tee K.O. 2, das Zeitreise-Quiz Timejinx, die chaotische Team-Texterei FixyText, das musikalische Rhythmus-Spiel Dodo Re Mi und das soziale Täuschungs-Experiment Hypnotorious. Spieler auf PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch sind herzlich dazu eingeladen, zusammen mit Freunden an den Jubiläumsfeierlichkeiten teilzunehmen und es ordentlich krachen zu lassen.

Quelle: Jackbox Games, Inc.