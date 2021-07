The Innsmouth Case erwartet euch ab sofort XBU TNT2808 am Do, 22.07.2021, 16:30 Uhr

Innsmouth, da war doch was? Klar, Cthuluhu und Co. Überraschend steht The Innsmouth Case ab sofort unter anderem auf der Xbox One zur Verfügung - zum kleinen Preis, nur 14,99 € werden fällig.

Aber worum geht es eigentlich? Das Spiel wird als Grusel-Komödien-Text-Adventure beschreiben und spielt, na klar, im Lovecraft-Universum. Wir müssen in einem Katz-und-Maus-Spiel in der Stadt Innsmouth namenlosen Horror überstehen, indem wir uns in Sicherheit begeben müssen und den Fall eines vermissten Mädchens lösen müssen.

Um das Verschwinden von Tabitha Marsh aufzuklären, müssen die cleversten Detektive ans Werk gehen - leider sind die aber verhindert. Also müssen wir ran. Diese Features erwarten uns dabei:

Werdet eins mit der Lovecraft-Welt um euch herum, da jede Entscheidung, die ihr trefft, permanente Auswirkungen auf den Geschichtsverlauf haben.

Das "Interaktives Buch"-Gameplay bietet einen guten Mix aus Horror und Humor.

Euer Schicksal liegt allein in euern Händen - 27 Enden können entdeckt werden. Rettet ihr den Tag - oder sind eure Tage in Innsmouth - und der Welt - gezählt.

Entdeckt das Innsmouth des 21. Jahrhunderts, redet mit mehr als 20 animierten Charakteren und löst das Rätsel um das Verschwinden von Tabitha Marsh.

