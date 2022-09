The House of the Dead Remake gruselt sich auf die Xbox Series

Wie die Verantwortlichen des MegaPixel Studios angeben, wird der Shooter The House of the Dead Remake in 10 Tagen dediziert für Xbox Series erscheinen. Somit kommen die Nutzer der aktuellen Konsole in den Genuss der optischen Verbesserungen.

Once more, get back in time to the good old days.

Insert coin and...

Shoot!



The House of the Dead: Remake is coming to #XboxSeriesX and #XboxSeriesS on September 23rd!