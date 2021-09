The Handler of Dragons erscheint für Xbox Konsolen XBU MrHyde am Di, 28.09.2021, 14:45 Uhr

Das Rollenspiel The Handler of Dragons soll im kommenden Jahr für Xbox One und Xbox Series X/S sowie für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen. Derzeit ist es bereits im Early Access für PCs spielbar. Der Titel vom Publisher Golden Eggs Studio und Entwickler Jerzy Caliński wird im folgenden Trailer kurz vorgestellt.

Quelle: Golden Eggs Studio