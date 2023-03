The Forest Cathedral erscheint am 14. März XBU MrHyde am Fr, 10.03.2023, 12:45 Uhr

Der Releasetermin für The Forest Cathedral wurde jetzt mit einem Release Date Trailer veröffentlicht. Das Spiel von Whitethorn Games erscheint am 14. März 2023 digital für Xbox Series X|S und PC via Steam.

Quelle: Whitethorn Games