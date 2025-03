The Fading of Nicole Wilson jagt Geister und düstere Geheimnisse XBU ringdrossel am Fr, 07.03.2025, 10:15 Uhr

The Fading of Nicole Wilson bringt düstere Geheimnisse auf die Xbox, wenn es noch dieses Jahr erscheint. Das story-getriebene Folk-Horror-Abenteuer von Daedalic Entertainment und One-O-One Games fordert euch heraus, ein packendes Mysterium im verlassenen Timberline Hotel zu erforschen. Schaut euch bei uns den frischen Ankündigungstrailer dazu an.

Die Geschichte folgt der jungen Brit, die ihrem Kleinstadtleben entkommen möchte und eine Geisterjäger-Stelle annimmt. Was als normale paranormale Untersuchung beginnt, enthüllt bald eine viel dunklere Wahrheit, als ihre Auftraggeberin plötzlich im Krankenhaus landet und Brit die Ermittlung allein fortführen muss.

Mit eurer Geisterjäger-Ausrüsung erkundet ihr die unheimlichen Hotelflure, deckt verborgene Geheimnisse auf und setzt beunruhigende Hinweise zusammen. Besonders atmosphärisch wird das Erlebnis durch immersiven 3D-Sound (binaurales Audio).

Das Spiel thematisiert Authentizität, Opferbereitschaft und den Preis der Anpassung, während ihr die mysteriösen Vorgänge in der Kleinstadt Helena in Lewis & Clark County erforscht.

The Fading of Nicole Wilson erscheint für Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch und PC

Quelle: Daedalic Entertainment